Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε κτήριο κατοικιών στη συνοικία Παρντιζάν, στην πόλη Κομ, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Fars, το οποίο πρόσθεσε επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή, ότι η έκρηξη αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης.

«Τέσσερις οικιστικές μονάδες υπέστησαν ζημιές στην έκρηξη. Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αιτία του περιστατικού ήταν διαρροή φυσικού αερίου και συνεχίζονται οι επανέλεγχοι όσον αφορά το ζήτημα αυτό», δήλωσε στο Fars ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομ.

Το Πρακτορείο σημείωσε ότι οι κάτοικοι του κτηρίου είναι απλοί πολίτες.

