Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη (11/3) ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο η τιμή του πετρελαίου να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς τρία ακόμη πλοία δέχτηκαν επίθεση στον αποκλεισμένο Κόλπο.

Το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ και στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή την Τετάρτη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί ακόμα να αντεπιτεθεί και να διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό παρά τις πιο έντονες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ μέχρι σήμερα.

Το Ιράν θα περάσει από τα «αμοιβαία πλήγματα» σε συνεχείς επιθέσεις κατά των αντιπάλων του, και οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν να ελέγξουν τις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να φτάσει στις ΗΠΑ, στους Σιωνιστές (Ισραήλ) και στους συνεργάτες τους. Οποιοδήποτε πλοίο ή δεξαμενόπλοιο προορίζεται γι’ αυτούς θα αποτελεί νόμιμο στόχο», τόνισε ο Εμπραχίμ Ζολφακάρι.