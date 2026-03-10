Ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στο γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, δηλώνει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή του Κόλπου, ώστε να αυξηθεί η οικονομική πίεση και να εξαναγκαστούν άλλες χώρες να παρέμβουν. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο, σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου θα συνεχιστούν. Στόχος, σύμφωνα με την Τεχεράνη, είναι να ασκηθεί πίεση στις χώρες της περιοχής ώστε να επηρεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και να τον ωθήσουν να αποσυρθεί από τη σύγκρουση.

Την προειδοποίηση διατύπωσε ο Καμάλ Χαραζί, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNN από την Τεχεράνη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν βλέπει περιθώρια διπλωματικής λύσης, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση βρίσκεται ήδη στη δέκατη ημέρα της.

«Δεν βλέπω πλέον κανένα περιθώριο για διπλωματία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπάτησε τους άλλους και δεν τήρησε τις υποσχέσεις του. Το ζήσαμε αυτό σε δύο γύρους διαπραγματεύσεων. Ενώ συμμετείχαμε στις συνομιλίες, εκείνοι μας επιτέθηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χαραζί σημείωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί μόνο εάν αυξηθεί η οικονομική πίεση σε τέτοιο βαθμό ώστε άλλες χώρες να αναγκαστούν να παρέμβουν. Όπως είπε, κράτη του Κόλπου αλλά και άλλες χώρες θα πρέπει να πιέσουν την Ουάσιγκτον για να σταματήσει η στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

«Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή οικονομική πίεση σε πολλές χώρες, με επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στην ενεργειακή επάρκεια. Αν συνεχιστεί, οι πιέσεις αυτές θα ενταθούν και τότε άλλες χώρες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να παρέμβουν», ανέφερε.

Από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι στοχεύει αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή του Κόλπου, ωστόσο αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα και σε κατοικίες καθώς και σε αεροδρόμια.

Οι επιθέσεις έχουν εκμεταλλευτεί την ευαισθησία της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, πλήττοντας τόσο υποδομές όσο και βασικές διαδρομές μεταφοράς. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν παραλύσει, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 100 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές και επιβαρύνοντας τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Rapidan Energy Group, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί κατά την κρίση του Σουέζ το 1956-1957. Η σύγκρουση δεν έχει μόνο περιορίσει τη ροή πετρελαίου από την περιοχή, αλλά έχει επίσης ουσιαστικά εξαντλήσει την λεγόμενη «εφεδρική παραγωγική ικανότητα», δηλαδή την επιπλέον παραγωγή που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί γρήγορα σε περίπτωση ανάγκης.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι το Ιράν χρησιμοποιεί περίπου το 60% της στρατιωτικής του ισχύος για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων και «στρατηγικών συμφερόντων» στην περιοχή. Παράλληλα, πολιτικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην κορυφή της ιρανικής ηγεσίας, καθώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα της χώρας το Σαββατοκύριακο, γεγονός που πολλοί εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Ερωτηθείς εάν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας παραμένουν ενωμένες, ο Χαραζί απάντησε θετικά, σημειώνοντας ότι ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει την ευθύνη για την άμυνα της χώρας, όπως συνέβαινε και επί Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του πατέρα του θα ήταν «απαράδεκτος». Ο Χαραζί απάντησε πως το θέμα αυτό δεν αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πηγή: CNN