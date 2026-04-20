Η ανώτατη ενιαία στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, Khatam al-Anbiya, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ εναντίον ενός από τα εμπορικά πλοία του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, υποσχόμενη αντίποινα.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν εκπρόσωπο της Khatam al-Anbiya, ο οποίος δήλωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι το σκάφος κατευθυνόταν από την Κίνα προς το Ιράν.

«Προειδοποιούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν σύντομα και θα προβούν σε αντίποινα για αυτή την ένοπλη πειρατεία από τον στρατό των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: Reuters