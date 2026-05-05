Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειές του στην περιοχή του Κόλπου αποτελούν πράξη άμυνας απέναντι σε, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, δήλωσε πως η Τεχεράνη «δεν τρέφει καμία εχθρότητα» προς τα κράτη της περιοχής, ωστόσο «αναγκάστηκε να αμυνθεί».

«Δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς καμία χώρα της περιοχής. Ο μόνος λόγος για τον οποίο στοχεύουμε τα εδάφη τους είναι επειδή έπρεπε να αμυνθούμε ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε ότι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και υποδομές στην περιοχή χρησιμοποιήθηκαν για επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα κράτη του Κόλπου θεωρούνται «συνυπαίτια» λόγω υποστήριξης.

Πυραυλικές απειλές και αναχαιτίσεις στα ΗΑΕ

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού μετά από προειδοποιήσεις για πυραυλική απειλή, σε μια από τις πιο σοβαρές εξελίξεις από την πρόσφατη εκεχειρία.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας και ότι αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα.

Οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές αποδόθηκαν στις επιχειρήσεις αναχαίτισης, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και φωτιά στη Φουτζάιρα

Σε παράλληλη εξέλιξη, φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα μετά από επίθεση με drone που αποδίδεται στο Ιράν, γεγονός που εντείνει τους φόβους για στοχευμένα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Αντίστοιχα περιστατικά αναφέρθηκαν και στο Ομάν, με πυρκαγιά σε κτίριο που σχετίζεται με ενεργειακές δραστηριότητες, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση των αιτίων.

Έκρηξη σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Ένα ακόμη επεισόδιο καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου πλοίο που διαχειρίζεται νοτιοκορεατική εταιρεία υπέστη έκρηξη και πυρκαγιά ενώ ήταν αγκυροβολημένο.

Οι αρχές της Σεούλ ανέφεραν ότι τα αίτια παραμένουν άγνωστα και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

CENTCOM: «Αμερικανικά πλοία πέρασαν τα Στενά» – Διαψεύδει την ανακοίνωση η Τεχεράνη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο προσπάθειας αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απάντησαν ότι δεν καταγράφηκε διέλευση εμπορικών πλοίων το συγκεκριμένο διάστημα, απορρίπτοντας τον αμερικανικό ισχυρισμό.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Maersk: Διάπλους υπό στρατιωτική συνοδεία

Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε πως το φορτηγό-οχηματαγωγό «Alliance Fairfax» υπό αμερικανική σημαία, διέπλευσε τη Δευτέρα 4/5, τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Maersk, ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές.

Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν εγκλωβιστεί αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.