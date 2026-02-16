Η Ιρανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διαπιστώνει μεταβολή στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις» που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, «μπορούμε προσεκτικά να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα έχει γίνει πιο ρεαλιστική», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αναθέρμανσης των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι υπερασπίζεται το δικαίωμά της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, κυρίως για ενεργειακή χρήση, επικαλούμενη τις προβλέψεις της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει.