Η ιρανική Αστυνομία διέλυσε διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαδηλωτές φώναξαν «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», αναφερόμενοι στην δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το πλήθος φώναζε επίσης «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχθηκε από AFP.

«Ελευθερία! Ελευθερία!», «Χωρίς ντροπή», φώναξαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars έκανε λόγο για «σποραδικές συγκεντρώσεις» που διαλύθηκαν από την Αστυνομία.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν που αρχικά συνδέθηκαν με το κόστος ζωής, ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα, πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαμαρτυρίας μετά το 2022, όταν το Ιράν συγκλονίσθηκε από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων και μέλη των Δυνάμεων Ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις και μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, ΜΚΟ με έδρα το εξωτερικό, εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τις πρώτες εννέα ημέρες των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στο παζάρι της Τεχεράνης, λόγω της κατακόρυφης πτώσης της αξίας του νομίσματος και της εκτόξευσης του πληθωρισμού.