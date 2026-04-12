Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, χθες Μεγάλο Σάββατο.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Πακιστάν, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος Βανς τόνισε κυρίως το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Οι συνομιλίες διήρκησαν 21 ώρες, χωρίς τελικό αποτέλεσμα με τον Βανς να διευκρινίζει: «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Τεχεράνη: «Δεν βιαζόμαστε να διαπραγματευτούμε – Η μπάλα τώρα στο γήπεδο των ΗΠΑ»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής» και ότι «το Ιράν δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί».

Πιο συγκεκριμένα το μέσο γράφει ότι «Το Ιράν παρουσίασε εύλογες πρωτοβουλίες και προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής για να εξετάσει τα ζητήματα ρεαλιστικά».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ σημείωσε επίσης ότι «κανένας δεν περίμενε ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα κατέληγαν σε συμφωνία αμέσως στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων». «Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρίαση. Κανένας δεν το περίμενε», είπε στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ακόμη, όταν ρωτήθηκε αν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σταμάτησαν, απάντησε ότι «η διπλωματία δεν τελειώνει ποτέ».

«Ο διπλωματικός μηχανισμός είναι ένα εργαλείο για την εξασφάλιση, την προστασία και τη διατήρηση των εθνικών συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. «Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν, του Πακιστάν και των φιλικών και γειτονικών χωρών θα συνεχιστούν», τόνισε.

Οι «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις

Οι «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ανάμεσα σε ιρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματεύτηκε αδιάκοπα και εντατικά για 21 ώρες προκειμένου να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα του ιρανικού λαού. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της, οι παράλογες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς εμπόδισαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν έτσι τέλος», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram.

Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:

