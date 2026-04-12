Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, χθες Μεγάλο Σάββατο.
«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Πακιστάν, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος Βανς τόνισε κυρίως το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.
Οι συνομιλίες διήρκησαν 21 ώρες, χωρίς τελικό αποτέλεσμα με τον Βανς να διευκρινίζει: «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ».
Δείτε το σχετικό βίντεο:
«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».
Τεχεράνη: «Δεν βιαζόμαστε να διαπραγματευτούμε – Η μπάλα τώρα στο γήπεδο των ΗΠΑ»
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής» και ότι «το Ιράν δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί».
Πιο συγκεκριμένα το μέσο γράφει ότι «Το Ιράν παρουσίασε εύλογες πρωτοβουλίες και προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής για να εξετάσει τα ζητήματα ρεαλιστικά».
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ σημείωσε επίσης ότι «κανένας δεν περίμενε ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα κατέληγαν σε συμφωνία αμέσως στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων». «Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρίαση. Κανένας δεν το περίμενε», είπε στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.
Ακόμη, όταν ρωτήθηκε αν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σταμάτησαν, απάντησε ότι «η διπλωματία δεν τελειώνει ποτέ».
«Ο διπλωματικός μηχανισμός είναι ένα εργαλείο για την εξασφάλιση, την προστασία και τη διατήρηση των εθνικών συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. «Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν, του Πακιστάν και των φιλικών και γειτονικών χωρών θα συνεχιστούν», τόνισε.
Οι «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις
Οι «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ανάμεσα σε ιρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.
«Η ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματεύτηκε αδιάκοπα και εντατικά για 21 ώρες προκειμένου να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα του ιρανικού λαού. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της, οι παράλογες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς εμπόδισαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν έτσι τέλος», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram.
Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:
Διαβάστε όλες ό,τι συνέβη το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου εδώ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Τραμπ άφησε το Ιράν και πήγε σε… αγώνα πυγμαχίας
Λίγο πριν από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το Μεγάλο Σάββατο (11/4), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να πάει και να παρακολουθήσει ζωντανά έναν αγώνα πυγμαχίας UFC στο Μαϊάμι.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Οι σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα να βομβαρδίζει τον Λίβανο, προκαλώντας δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς στους πολίτες της χώρας.
Αναλυτικά:
-Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Μααρούμπ στην περιοχή Τύρος του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).
-Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κάνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσε το NNA.
-Το NNA ανέφερε επίσης ισραηλινές επιδρομές στις πόλεις Αλ Μπαζουρίγια, Καλίλα, Μπαφλίγιε και Κλαουίγια.
-Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Τεφάχτα, ανέφεραν λιβανέζικες πηγές.
-Το Al Jazeera Arabic μεταδίδει πως το Ισραήλ στόχευσε και σε άλλες πόλεις του νότιου Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κάφρα, Χάρις, Ρατσάφ και Σρεμπίνε.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καλεί σε ενότητα
Σε μια ανάρτηση στο X για τον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ προέτρεψε τους ανθρώπους να «υψώσουν τη γλώσσα της λογικής».
«Ελπίζω ότι αυτή η γιορτή θα εμπνεύσει όλους τους Λιβανέζους να κρατήσουν γερά την ενότητά μας, να αποφύγουν τις συγκρούσεις και να υψώσουν τη γλώσσα της λογικής και του εθνικού συμφέροντος, ώστε να μπορέσουμε μαζί να ξεπεράσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε και ώστε η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία να επικρατήσουν σε ολόκληρο τον Λίβανο», έγραψε.
Πρώην ΥΠΕΞ Ιράν: Καμία συμφωνία με το Ιράν δεν θα πετύχει με τους «όρους μας/σας»
Σε ανάρτηση του στο X, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, ρώτησε: «Θέλετε να μάθετε γιατί οι διαπραγματεύσεις δεν πέτυχαν;»
Στη συνέχεια, παρέθεσε τα λόγια του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς: «Επέλεξαν να μην αποδεχτούν τους όρους μας».
«Μπίνγκο», έγραψε ο Ζαρίφ. «Καμία διαπραγμάτευση – τουλάχιστον με το Ιράν – δεν θα πετύχει με βάση τους «όρους μας/σας»».
Συνέχισε: «Οι ΗΠΑ πρέπει να μάθουν: δεν μπορούν να υπαγορεύουν όρους στο Ιράν. Δεν είναι πολύ αργά για να μάθουν. Ακόμα».
Αρχηγός της Δύναμης Κουντς: «Το μέτωπο Αντίστασης ισχυρότερο από ποτέ»
Ο Αρχηγός της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Εσμαΐλ Καανί δήλωσε ότι το Μέτωπο Αντίστασης είναι «ισχυρότερο από ποτέ».
Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του X το Σάββατο, ο Καανί έγραψε: «Το Μέτωπο Αντίστασης είναι ενιαίο και συνεκτικό, και η ενότητα και η συνοχή του είναι απαράμιλλες».
CNN: Τα τρία ερωτήματα μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων
Από την ανάλυση του CNN μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ προκύπτουν τρία ερωτήματα.
Το δημοσίευμα με τίτλο «Η αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες για εξεύρεση διεξόδου στην κρίση», περιγράφει τις 21 ώρες συνομιλιών μεταξύ της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και εκείνης του Ιράν με διαμεσολαβητή το Πακιστάν.
Στο άρθρο τονίζεται πως η εκεχειρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιτεύχθηκε με φόντο την ακραία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να εξαφανίσει έναν πολιτισμό και να ανατινάξει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις βασικές υποδομές του Ιράν.
Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι το αν αυτή η απειλή θα γίνει πραγματικότητα, αφού οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν κάπου.
Αναπάντητα παραμένουν δύο ακόμη ερωτήματα:
- Πώς θα αντιδράσει το Ιράν στην αποχώρηση των ΗΠΑ;
- Για πόσο ακόμα θα παραμείνει η παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση αβεβαιότητας;
Βίντεο από την ισραηλινή επίθεση σε εκτοξευτή πυραύλων της Χεζμπολάχ
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Οι Φρουροί της Επανάστασης απορρίπτουν τον ισχυρισμό της CENTCOM για πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απέρριψε πρόσφατο ισχυρισμό του διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σχετικά με την πλεύση αμερικανικών πλοίων προς τα Στενά του Ορμούζ.
Το Ιράν δήλωσε ότι ο ισχυρισμός απορρίπτεται κατηγορηματικά, σημειώνοντας ότι ο έλεγχος της διέλευσης οποιουδήποτε πλοίου στην περιοχή ανήκει αποκλειστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
Το IRGC εξέδωσε επίσης δήλωση προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικών πλοίων να διέλθουν από τη στρατηγική πλωτή οδό θα αντιμετωπίσει αυστηρή απάντηση.
Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι το Ναυτικό του IRGC διατηρεί πλήρη εξουσία επί της έξυπνης διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ, χορηγώντας διέλευση μόνο σε μη στρατιωτικά πλοία βάσει συγκεκριμένων κανονισμών.
Έξι νεκροί σε ισραηλινή επιδρομή στο Μααρούμπ, στο νότιο Λίβανο
Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Μααρούμπ, στην περιοχή Τύρος του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Οι IDF ανακοίνωσαν πλήγμα σε εκτοξευτή ρουκετών στον νότιο Λίβανο
Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε πλήγμα κατά εκτοξευτή ρουκετών στον νότιο Λίβανο, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν «τοποθετημένος και έτοιμος να εκτοξεύσει» προς το Ισραήλ.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι ο εκτοξευτής εντοπίστηκε στην περιοχή Τζουαΐγια και «πλήγηκε και εξουδετερώθηκε» πριν προλάβει να χρησιμοποιηθεί.
Η Μέση Ανατολή αλλάζει το οικονομικό τοπίο της Ελλάδας
Σε αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων για το 2026 αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές.
Με τα τελευταία δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) έναντι πρόβλεψης για 2,4% ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ενδεχομένως στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Ανησυχία για κλιμάκωση στο Ισραήλ μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις
Το Πακιστάν καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός
«Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: Ένας ναυτικός αποκλεισμός»
«Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», είναι ο τίτλος ενός άρθρου που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.
Μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, φαίνεται πως το ενδεχόμενο ενός ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν από τον πρόεδρο της Αμερικής είναι πιθανό, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Κατάρ: Πτώση 1% στο χρηματιστήριο στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Η εξέλιξη αντανακλά την επιφυλακτικότητα των επενδυτών εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.