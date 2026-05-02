Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα είναι «έτοιμη» να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο μεσολαβητή Πακιστάν, με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης», δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

«Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην ιρανική πρωτεύουσα.