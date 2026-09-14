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Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι η διάσκεψη για το Στενό του Ορμούζ που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη.
«Είναι αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή της διάσκεψης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγαΐ.
«Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως αιτίας (για την αναβολή) αποτελεί ψευδές πρόσχημα», πρόσθεσε.
Παράλληλα ο Μπαγαΐ σημείωσε ότι οι αναφορές περί δραστηριότητας στο όρος Πίκαξ είναι αβάσιμες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο όρος Πίκαξ, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ.
Ο Τραμπ απειλεί από τον Ιούλιο ότι θα πλήξει το όρος Πίκαξ.