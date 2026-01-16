Ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν διεξήγαγε ο ίδιος, μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, τις ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, με τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκφράζουν φόβους ότι αυτές οι σκηνοθετημένες «ομολογίες» είχαν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο στη χώρα.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν την Πέμπτη, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ εμφανίζεται καθισμένος, περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, κάτω από τα πορτρέτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Απέναντί τους, κάθεται μια γυναίκα (με το πρόσωπο φλουταρισμένο), με μαύρη μαντίλα και κόκκινη μπλούζα. Κατηγορείται ότι πετούσε τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας, από την ταράτσα ενός κτιρίου στην Τεχεράνη.

«Δεν ξέρω τι συνέβη, για ποιον λόγο έκανα μια τέτοια βλακεία», ακούγεται να λέει με λυγμούς η γυναίκα.

#Breaking: Gholamhussein Mohseni Ejei, Chief Justice of the Islamic Regime of #Iran, has personally taken responsibility for issuing death sentences against arrested protesters. He is interrogating detainees who are forced into false confessions after being tortured.… pic.twitter.com/EW4s6aaDZe — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 15, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεκάδες παρόμοια βίντεο με τις ανακρίσεις των «ταραξιών» από τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών. Όλοι τους φέρεται ότι παραδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, όσα τους καταλογίζονται.

#Breaking: This is another Iranian protester who has been tortured, forced into Islamic hijab, and placed before Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, the chief justice of the Islamic regime. Her so-called “crime”? She can teach and speak seven languages. The regime is using this as a… pic.twitter.com/QRvdH8ZO23 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 15, 2026

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τις αναγκαστικές ομολογίες των διαδηλωτών λίγες ημέρες αφού ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία. «Η μετάδοση ομολογιών που ελήφθησαν με εξαναγκασμό και βασανιστήρια, πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, είναι αντίθετη με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την IRH, τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.

Την Τετάρτη, σε επίσκεψη πέντε ωρών που πραγματοποίησε σε μια φυλακή της Τεχεράνης, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ υποσχέθηκε ότι οι συλληφθέντες διαδηλωτές θα δικαστούν «γρήγορα» σε δημόσιες δίκες. Σε ένα βίντεο από την επίσκεψή του, σε μια αίθουσα διακοσμημένη με χαλιά, φαίνεται να ανακρίνει έναν κρατούμενο με γκρίζα στολή, που απαντούσε με σκυμμένο το κεφάλι στις κατηγορίες περί κατοχής κοκτέιλ μολότοφ. Σε άλλο βίντεο, δύο έφηβοι που συνελήφθησαν στο Ισφαχάν «ομολογούν» ότι τους πλήρωσαν για να διαδηλώσουν.

Σε μια άλλη σκηνή, μια γυναίκα ντυμένη με λουλουδάτο τσαντόρ παραδέχεται ότι έστειλε ένα μήνυμα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έκανα κάτι που δεν μου το συγχωρώ. Έστειλα ένα μήνυμα…»

«Σε ποιον;» ρωτάει κατ’ επανάληψη ο Ετζεΐ.

«Δεν μπορώ ούτε να προφέρω το όνομά του. Τον χειρότερο άνθρωπο του Ισραήλ» απαντά η γυναίκα.

«Έστειλε μηνύματα στον Νετανιάχου», παρεμβαίνει ένας άλλος αξιωματούχος.

Στα βίντεο, κανένας αξιωματούχος δεν κάνει αναφορά σε αποδείξεις.

Ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας υπερσυντηρητικός κληρικός που στο παρελθόν υπηρέτησε ως υπουργός Πληροφοριών. Είναι «ένας αμείλικτος εκτελεστής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα» έλεγε για αυτόν η αμερικανική ΜΚΟ United Against Nuclear Iran το 2024.

Οργανώσεις της αντιπολίτευσης τον κατηγορούν ότι έπαιξε ρόλο στις μαζικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων το 1988.

Κατά τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, που υπενθύμισαν ότι το 2024 ο Ετζεΐ δάγκωσε στον ώμο έναν δημοσιογράφο με τον οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση, «έχει βάψει τα χέρια του με αίμα».

«Αν κάποιος έβαλε φωτιά σε κάποιον, τον αποκεφάλισε και έκαψε τη σορό του, οφείλουμε να κάνουμε γρήγορα τη δουλειά μας» δήλωσε ο ίδιος την Τετάρτη, κατά την επίσκεψή του στη φυλακή όπου κρατούνται οι διαδηλωτές. Η καθυστέρηση «δεν θα έχει τις ίδιες επιπτώσεις», πρόσθεσε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP