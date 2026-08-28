Σε μια περίοδο οξυμένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, ξεκαθαρίζοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τοποθετήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση νέων οικονομικών κυρώσεων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι το διπλωματικό κανάλι παραμένει ανοιχτό, αλλά η ευθύνη βαραίνει την αμερικανική πλευρά.

«Το να ξαναμπεί η διπλωματία στις ράγες δεν είναι αδύνατο. Εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιληφθούν ένα απλό γεγονός: η πίεση δεν λειτουργεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, να εκφράζονται με σεβασμό, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αραγτσί.

Διπλωματικός πυρετός με τη μεσολαβητική παρέμβαση του Κατάρ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εκτόνωση της κρίσης, ο Αμπάς Αραγτσί χαιρέτισε τις «δημιουργικές συνομιλίες» που είχε στην Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

Το Κατάρ, μαζί με άλλες μεσολαβήτριες χώρες της περιοχής, επιχειρεί ενεργά να επανεκκινήσει τη διπλωματική διαδικασία και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, κατά τη διάρκεια των επαφών στην ιρανική πρωτεύουσα, ο αλ Θάνι υπογράμμισε με έμφαση την ανάγκη για σεβασμό της κυριαρχίας των γειτονικών κρατών της περιοχής, διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ και συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών ως τη μόνη βιώσιμη οδό για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Το αγκάθι των Στενών του Ορμούζ και οι αμερικανικές δεσμεύσεις

Παρά τις διπλωματικές διακηρύξεις, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη.

Η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή στάση όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κρίσιμο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, δηλώνοντας ότι το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό.

Όπως διαμηνύει το Ιράν, η επαναλειτουργία των Στενών εξαρτάται από την πλήρη εκπλήρωση των αμερικανικών δεσμεύσεων που είχαν συμφωνηθεί στο πρωτόκολλο του Ιουνίου για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων. Η ιρανική πλευρά θέτει ως βασικούς όρους:

Την άμεση άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τον τερματισμό των οικονομικών κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία της χώρας.

Όσο η Ουάσινγκτον δεν προβαίνει σε αυτές τις κινήσεις, η Τεχεράνη διατηρεί τα μέτρα πίεσης, καθιστώντας την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου πεδίο έντονης αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία.