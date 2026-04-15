Αντιμέτωπη με εκτέλεση δια απαγχονισμού βρίσκεται η Μπίτα Χεμματί, η οποία φέρεται να είναι η πρώτη γυναίκα που καταδικάζεται σε θάνατο, για τη συμμετοχή της στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στο Ιράν, τους τελευταίους μήνες.

Η Χεμματί, μαζί με τον σύζυγό της Μοχαμαντρέζα Ματζίντι-Ασλ, καθώς και τους Μπεχρούζ και Κουρούς Ζαμανινετζάντ, καταδικάστηκαν από το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τέσσερις κατηγορήθηκαν ότι επιτέθηκαν σε δυνάμεις ασφαλείας πετώντας τσιμεντόλιθους από το κτήριο όπου διέμεναν, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

 

Στις κατηγορίες συμπεριλαμβάνεται επίσης, η φερόμενη εμπλοκή τους σε ενέργειες «εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών», όπως μετέδωσαν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτωνπου παρακολουθούν την κατάσταση στο Ιράν.

Οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το «Κέντρο Αμπντοραχμάν Μπορουμάντ», εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις  ομολογιών κατόπιν εξαναγκασμού και βασανιστηρίων από την περιβόητη αστυνομία του Ιράν. Εκτιμάται ότι η Χεμματί είναι το πρόσωπο, που εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό βίντεο κατά τη διάρκεια ανάκρισης, το οποίο μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Εικόνα από δημόσιες εκτελέσεις στην πόλη Σιράζ του Ιράν

Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλουν ότι η επιβολή της θανατικής ποινής, συνδέεται με την προσπάθεια αποτροπής νέων κινητοποιήσεων, κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού.

 

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ χιλιάδες παραμένουν υπό κράτηση. Παράλληλα, αρκετές εκτελέσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για υποθέσεις, που σχετίζονται με τα γεγονότα. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τουλάχιστον επτά άτομα έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα, ενώ πρόσφατα προκάλεσε αντιδράσεις η εκτέλεση 18χρονου μουσικού, σε φυλακή κοντά στην Τεχεράνη.

 

 

Συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα η εκτέλεση του 19χρονου παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι

Στις 19 Μαρτίου οι ιρανικές Αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση τριών ανδρών, μεταξύ των οποίων και ο 19χρονος πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμάντι, μέλος της εθνικής ομάδας του Ιράν.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν δια απαγχονισμού, έπειτα από καταδίκες που σχετίζονταν με τη συμμετοχή τους σε αιματηρές ταραχές που είχαν ξεσπάσει στη χώρα δύο μήνες νωρίτερα.  Σύμφωνα με το Mizan Online, επίσημο όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, οι τρεις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία μελών των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και για ενέργειες που, κατά τις Αρχές, εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, «οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης (19/3), για φόνους και για τη διεξαγωγή επιχείρησης υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ».

Πρόκειται για τις πρώτες εκτελέσεις που συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες διαδηλώσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

Ο 19χρονος παλαιστής Σαλέ Μοχαμάντι εκτελέστηκε στις 19 Μαρτίου, με την κατηγορία του «ταραχοποιού» και της στήριξής του στο σιωνικό καθεστώς

Την ίδια ώρα, εκθέσεις Διεθνών Οργανώσεων, καταγράφουν σημαντική αύξηση, στον αριθμό των εκτελέσεων στη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία οργανώσεων, όπως η Iran Human Rights και η Together Against the Death Penalty, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι εκτελέστηκαν μέσα στον τελευταίο χρόνο, αριθμός αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα έτη.

 


Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι εκατοντάδες ακόμη κρατούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε θανατική καταδίκη.

 

