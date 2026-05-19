Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης φαίνεται πως εισέρχονται οι πυρηνικές δραστηριότητες στο Ιράν, καθώς η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την επιστροφή του προσωπικού της στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις της Μόσχας να συνεχίσει το ενεργειακό της πλάνο στην περιοχή παρά τις πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράξεις.

Σημειώνεται πως η Rosatom, η οποία έχει αναλάβει το κομβικό έργο της κατασκευής δύο νέων μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Μπουσέρ, είχε αναγκαστεί να αποσύρει εκατοντάδες μέλη του τεχνικού και επιστημονικού της προσωπικού.