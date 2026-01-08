Ένα σοκαριστικό βίντεο το οποίο προέρχεται από το Ιράν κάνει τον γύρο του Διαδικτύου το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης που το αναπαράγουν πρόκειται για τη στιγμή της δολοφονίας του Mahmoud Haqiqat, διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο Iranshahr στην ιρανική επαρχία Σιστάν-Μπαλουχιστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της πόλης και υπεύθυνος για την καταστολή των αντικαθεστωτικών.

Το βίντεο δείχνει ότι δολοφονήθηκε τη στιγμή που οδηγούσε.

Την ίδια ώρα οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας εντείνονται σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για 12η ημέρα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι το τελευταίο 24ωρο δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από ένοπλους στη νοτιοδυτική πόλη Lordegan, σημειώνει το BBC.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activist News Agency (HRANA), οι διαμαρτυρίες έχουν μέχρι στιγμής εξαπλωθεί σε 111 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν.

Το πρακτορείο έχει δημοσιεύσει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και τέσσερις αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών και ότι 2.200 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Σημειώνεται πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Τεχεράνης για να εκφράσουν την οργή τους για ακόμη μια απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος, του ριάλ, έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Σύντομα, φοιτητές πανεπιστημίων εντάχθηκαν στις διαμαρτυρίες, οι οποίες άρχισαν να εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις, με το πλήθος να φωνάζει συχνά συνθήματα κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και μερικές φορές υπέρ του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του πρώην σάχη του Ιράν.