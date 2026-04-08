Μονάδα εταιρείας της πετροχημικής βιομηχανίας στο νοτιοδυτικό Ιράν χτυπήθηκε χθες Τρίτη από αμερικανοϊσραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους τους οποίους επικαλέστηκε ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας πετροχημικών ειδών Amir Kabir Petrochemical Company, με έδρα τη Μασάρ, ανέφερε ότι μονάδα του συγκροτήματος αυτού υπέστη επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων MEHR. Ο αεροπορικός βομβαρδισμός έγινε μετά τα μεσάνυχτα και δεν προκάλεσε θύματα, διευκρίνισε στο ίδιο πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος της αυτοδιοίκησης στην επαρχία Χουζεστάν.

Η εταιρεία, που παράγει πολυαιθυλένιο, είχε καταχωριστεί στην αμερικανική μαύρη λίστα των οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις τον Φεβρουάριο του 2023.

Το Σάββατο, εταιρεία στην ίδια ειδική οικονομική ζώνη πετροχημικών εγκαταστάσεων βομβαρδίστηκε επίσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας.