Πέντε ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κεσμ του Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη αναζωπύρωση του πολέμου στην περιοχή. Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στη Wall Street Journal, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση στο νησί Κεσμ του Ιράν τη Δευτέρα (2/11), στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, σε μια ακόμη επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας που εντάσσεται σε σειρά πληγμάτων τα οποία η Ουάσιγκτον φέρεται να έχει πραγματοποιήσει κρυφά εναντίον της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβαλλε την προοπτική επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Τα πλήγματα καταγράφτηκαν παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Εγγράφονται στο πλαίσιο σειράς περιορισμένης έκτασης βομβαρδισμών του στρατού των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν στην εφημερίδα.

Σύμφωνα με μια από τις πηγές της Wall Street Journal, ο αμερικανικός στρατός θέλει οι επιδρομές του να παραμείνουν μυστικές, για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας.

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στο νησί Κεσμ και ότι κάτοικοι είδαν δυο αεροσκάφη να πετούν πάνω από το νησί.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, το Πεντάγωνο παρέπεμψε στο μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ωστόσο αυτό δεν απάντησε αμέσως.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Λένγκεχ, στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις προήλθαν από την κατεύθυνση της θάλασσας.

«Το Ιράν θέλει συμφωνία, το συντομότερο δυνατό. Θα μπορούσε να γίνει!», ανέφερε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, με τους αμερικανο-ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράν έκλεισε de facto το στενό του Ορμούζ και βάζει σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια του.

Αν και καταγράφεται αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εντείνουν τις απειλές τους τις τελευταίες ημέρες, με φόντο τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και τις μετεκλογικές αβεβαιότητες στο Ισραήλ.