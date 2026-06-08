Νέο ισραηλινό πλήγμα καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας 8/6 στο Ιράν, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη χτύπησαν το πετροχημικό συγκρότημα Karun στην περιοχή Μαχσάχρ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λίγες ώρες αργότερα, η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων προς το ισραηλινό έδαφος, σηματοδοτώντας έναν ακόμη γύρο αντιποίνων στην ήδη τεταμένη κατάσταση της Μέσης Ανατολής.

Smoke rises from a petrochemical facility in Bandar-e Mahshahr after an Israeli airstrike.pic.twitter.com/gx2coPt2Tv — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, τμήμα των εγκαταστάσεων υπέστη ζημιές από την επίθεση, ενώ ιρανικές αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι δεν υπήρξε πλήγμα σε κρίσιμες υποδομές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερη βιομηχανική καταστροφή.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει αναλυτικά στοιχεία για το εύρος των ζημιών.

Γιατί το Μαχσάχρ θεωρείται στρατηγικός στόχος

Το Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, αποτελεί την «καρδιά» της πετροχημικής βιομηχανίας της χώρας.

Μαζί με το συγκρότημα Karun και τις γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φιλοξενεί σημαντικό μέρος της παραγωγής και επεξεργασίας πετροχημικών προϊόντων που εξάγονται διεθνώς.

Η περιοχή είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ισραηλινών επιθέσεων τους προηγούμενους μήνες, όταν χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν δεκάδες πετροχημικές μονάδες με ηλεκτρική ενέργεια και ατμό, προκαλώντας σοβαρές διακοπές στην παραγωγή.

Αναλυτές θεωρούν ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πλήξει τις οικονομικές και βιομηχανικές δυνατότητες της Τεχεράνης, πέρα από τις στρατιωτικές της υποδομές.

Η άμεση απάντηση της Τεχεράνης

Η επίθεση στο Μαχσάχρ ήρθε λίγες ώρες μετά το νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, οι οποίες ήταν οι πρώτες επιθέσεις μετά την εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί την άνοιξη.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι προς ισραηλινούς στόχους, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας.

Η ισραηλινή ηγεσία είχε προειδοποιήσει ότι θα απαντούσε δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση από την Τεχεράνη.

Οι εξελίξεις έρχονται παρά τις πιέσεις της Ουάσινγκτον τόσο προς το Ιράν όσο και προς το Ισραήλ για αποκλιμάκωση και παύση των πολεμικών ενεργειών.

Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικευμένη ανάφλεξη της περιοχής, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Φόβοι για νέο κύκλο κλιμάκωσης

Οι νέες εκατέρωθεν επιθέσεις, αυξάνουν τις ανησυχίες για ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Τα τελευταία πυραυλικά πλήγματα σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον στόχων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενώ το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να απαντά σε κάθε ισραηλινό χτύπημα.

Παράλληλα, η νέα ένταση έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν και πάλι άνοδο λόγω των φόβων και της αβεβαιότητας στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο όπως τα λιπάσματα.

Οι τελευταίες μεγάλες επιθέσεις στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν

Το πλήγμα στο Μαχσάχρ αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας αλυσίδας στρατιωτικών ενεργειών που κλιμακώνονται από τις αρχές του 2026.

Στις αρχές Απριλίου, ισραηλινές επιδρομές έπληξαν τις μεγάλες πετροχημικές ζώνες του Μαχσάχρ και του Μπαντάρ Ιμάμ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και προσωρινό «πάγωμα» μέρους της παραγωγής.

Στις 6 Απριλίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε το τεράστιο πετροχημικό συγκρότημα του Ασαλουγιέχ, το οποίο συνδέεται με το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Στις 7 Ιουνίου, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, στην πρώτη άμεση πυραυλική επίθεση μετά την εκεχειρία του Απριλίου. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια απάντηση σε ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Στις 8 Ιουνίου, το Ισραήλ απάντησε με νέες επιδρομές σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και το πετροχημικό συγκρότημα Karun στο Μαχσάχρ, επαναφέροντας τον κίνδυνο της ανάφλεξης και της γενίκευσης του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου.