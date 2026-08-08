Σε τροχιά οριστικής συμφωνίας βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας νέας θαλάσσιας διόδου διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Την είδηση γνωστοποίησε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές απέχουν πλέον πολύ λίγο από την επίτευξη συμβιβασμού.

Οι προϋποθέσεις της Τεχεράνης και οι αξιώσεις για αποζημιώσεις

Παρά την πρόοδο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων για τις παραβιάσεις που καταλογίζει η Τεχεράνη στο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.

Όπως διευκρίνισε ο Αραγτσί, οι τρέχουσες επαφές επικεντρώνονται στον καθορισμό μιας μεταβατικής διαδρομής για την κίνηση των πλοίων.

Την ίδια στιγμή, οι τεχνικές και νομικές εκκρεμότητες που αφορούν το πλαίσιο της μόνιμης θαλάσσιας διόδου έχουν ήδη διευθετηθεί πλήρως.