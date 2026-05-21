Το Ιράν και το Ομάν συζητούν για έναν μόνιμο «μηχανισμό ασφαλείας» για τα Στενά του Ορμούζ, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, το Ιράν πιέζει για τη θεσμοθέτηση τέλους διέλευσης στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά.

Ένας Ιρανός διπλωμάτης αναφέρει ότι το προτεινόμενο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη θέση του Ιράν και του Ομάν ως των κύριων ρυθμιστικών αρχών του πορθμού, και να μετατρέψει ουσιαστικά ένα προσωρινό μέσο πίεσης από την πρόσφατη στρατιωτική σύγκρουση, σε μόνιμο κυριαρχικό δικαίωμα.

Προκειμένου να επισημοποιήσει τον έλεγχο, η νεοσυσταθείσα Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν, άρχισε να εφαρμόζει κανόνες υπό όρους και τσουχτερά διόδια διέλευσης, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια ανά πλοίο, ενώ παράλληλα χορηγεί επιλεκτικές εξαιρέσεις σε φιλικές χώρες, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Εμπλέκοντας το Ομάν, το οποίο μοιράζεται την εδαφική δικαιοδοσία πάνω στα Στενά, το Ιράν επιδιώκει να οικοδομήσει έναν συνασπισμό που θα επικυρώνει αυτά τα διόδια υπό το πρόσχημα της χρηματοδότησης της τοπικής ναυτικής ασφάλειας.

Η αντίθετη στάση των ΗΠΑ και το Διεθνές Δίκαιο

Οι ΗΠΑ διατηρούν βέβαια αντίθετη άποψη επί του θέματος, θεωρώντας αυτά τα διόδια ως εμπόδιο για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα διεθνή στενά διέπονται από πρωτόκολλα διέλευσης (transit passage protocols) που εγγυώνται την απρόσκοπτη ροή της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας, μια αρχή για την οποία οι ΗΠΑ επιμένουν ότι πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς όρους.

Οι ΗΠΑ, άλλωστε, έχουν θέσει την κατάργηση αυτών των διοδίων ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο αμερικάνος πρόεδρος έχει προειδοποιήσει τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ότι η καταβολή των τελών διέλευσης του Ιράν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει αυστηρές οικονομικές κυρώσεις.

Παράλληλα, ο στρατός των ΗΠΑ επιβάλλει το δικό του αντί-αποκλεισμό (counter-blockade) στα ιρανικά λιμάνια και συνεχίζει να αναχαιτίζει ή να ανακατευθύνει πλοία, αμφισβητώντας τις αξιώσεις της Τεχεράνης για πλήρη κυριαρχία.

Το διακύβευμα για τις ισορροπίες στον Κόλπο

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ σημειώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και ότι εξετάζεται ένα προσωρινό πλαίσιο για την αποτροπή της επιστροφής σε ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις, η θέση των ΗΠΑ παραμένει άκαμπτη: οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, χωρίς διόδια.

Το να επιτραπεί στο Ιράν να φορολογεί μόνιμα το παγκόσμιο εμπόριο θα κλόνιζε τις αμυντικές διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ προς τους εταίρους τους στον Κόλπο, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και θα ανέτρεπε εκ θεμελίων την υφιστάμενη νομική τάξη που διέπει τα παγκόσμια θαλάσσια περάσματα.