Το Ιράν εκτόξευσε το Σάββατο πυραύλους κατά της περιοχής πέριξ της Ντιμόνα που στεγάζει το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Μπουσέρ και της Νατάνζ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε: «Ο εχθρός πήρε για μία ακόμη φορά ένα αλησμόνητο μάθημα. Η πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα έστειλε και πάλι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους. Ο εχθρός πρέπει να παραδοθεί πριν να είναι πολύ αργά».