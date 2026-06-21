Σαφές τελεσίγραφο προς την Ουάσινγκτον απευθύνει το Ιράν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των προγραμματισμένων για το απόγευμα της Κυριακής (21/6), συνομιλιών στις ελβετικές Άλπεις. Η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία τελική συμφωνία, εάν δεν εξασφαλιστεί η ειρήνη στο έδαφος του Λιβάνου, παρά την πρόσφατη υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τη λήξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ»: «Αν δεν εφαρμοστούν αυτοί οι όροι – με κυρίαρχη τη ρήτρα 1, η οποία ορίζει την κατάπαυση του πυρός σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου – είναι αδύνατον να προχωρήσουμε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την οριστική συμφωνία».

Σύμφωνα με το αρχικό πρωτόκολλο, προβλέπεται ένα μεσοδιάστημα 60 ημερών για διαβουλεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της, προτού υπογραφεί η τελική ειρηνευτική συνθήκη.

Στο επίκεντρο ο Λίβανος, το πετρέλαιο και τα ιρανικά κεφάλαια

Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Irna, ο εκπρόσωπος της διπλωματίας της χώρας είχε τονίσει νωρίτερα ότι οι εξελίξεις στον Λίβανο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των σημερινών ελβετικών συνομιλιών.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατηγόρησε το «σιωνιστικό καθεστώς» ότι αθετεί συνεχώς τις υποσχέσεις του για τον Λίβανο, καθιστώντας το ζήτημα αυτό πρωταρχικό για τη σημερινή συνάντηση. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα τεθούν η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, καθώς και το ζήτημα των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Παραμένει το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Στο στρατιωτικό πεδίο, το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο πηγές από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μετέδωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό καθεστώς αποκλεισμού. Όπως αναφέρεται, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχουν δώσει -μέχρι νεοτέρας- έγκριση διέλευσης σε κανένα πλοίο.

Υπενθυμίζεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει από χθες (20/6), το κλείσιμο της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας διόδου. Η κίνηση αυτή έγινε ως αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία καταλογίζει στο Ισραήλ παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στον Λίβανο, ενώ παράλληλα μέμφεται τις ΗΠΑ ότι δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους να πιέσουν το Ισραήλ για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.