Η ηθοποιός Ελνάζ Σακερντούστ καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους στο Ιράν για τη στήριξή της στους διαδηλωτές που σκοτώθηκαν κατά την αιματηρή καταστολή του κινήματος αμφισβήτησης τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, Human Rights Activists News Agency (HRANA), η γυναίκα καταδικάστηκε και σε δύο χρόνια απαγόρευσης πολιτικής, καλλιτεχνικής ή διαδικτυακής δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν η Σακερντούστ βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Ιράν.

Η Ελνάζ Σακερντούστ, η οποία έχει παίξει σε δεκάδες ιρανικές ταινίες, είχε δηλώσει λίγες εβδομάδες μετά την καταστολή ότι δεν θα εργαζόταν πλέον στη χώρα της «που μυρίζει αίμα». Η 42χρονη στα 20 χρόνια της καριέρας της έχει επίσης βραβευτεί πολλάκις σε φεστιβάλ του Ιράν για τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει.

«Θρηνώ για τους αγαπημένους μου (νεκρούς συμπατριώτες), πώς θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ; Δεν θα λάβω μέρος σε κανέναν εορτασμό και δεν θα παίξω πλέον κανέναν ρόλο σε αυτήν τη γη που μυρίζει αίμα», είχε γράψει η ηθοποιός στο Instagram τον Φεβρουάριο, την περίοδο που ξεκινούσε το μεγαλύτερο ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου της Τεχεράνης, το Fajr.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2021, είχε καταγγείλει τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα από την οικογένειά του στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας επειδή ήταν ομοφυλόφιλος. Η ιρανική δικαιοσύνη είχε τότε διατάξει τη διαγραφή του μηνύματός της που είχε δημοσιεύσει στο Instagram, προκαλώντας την αγανάκτηση συντηρητικών κύκλων.

Οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη

Η Τεχεράνη κατέστειλε με τη βία, στις αρχές Ιανουαρίου, το τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεκινήσει στα τέλη του Δεκεμβρίου κατά του καθεστώτος και της αύξησης του κόστους ζωής.

Το κίνημα μετατράπηκε γρήγορα σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν λόγο για καταστολή που προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, ενώ οι Αρχές αναγνωρίζουν περισσότερους από 3.000 νεκρούς, αλλά αποδίδουν τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.