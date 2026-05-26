Σε τροχιά νέας έντασης εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά τις επίσημες κατηγορίες που εξαπέλυσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών για παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας.

Σημειώνεται πως η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση σε πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα της ιρανικής επικράτειας, περιπλέκοντας την κατάσταση στην περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες Δευτέρα επιδρομές στο νότιο Ιράν εναντίον στόχων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες και κατά θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, σε αυτό που χαρακτήρισε αμυντικές ενέργειες.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός από την 8η Απριλίου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη νότια επαρχία Μπαντάρ Αμπάς περί τα μεσάνυχτα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Χορμοζάν τις τελευταίες 48 ώρες… Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες», τόνισε η ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.