Στην ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για τον καθορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν. Όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, το κοινό ανακοινωθέν των δύο κρατών βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν εξωτερικές παρεμβάσεις.

Οι σχετικές συζητήσεις διενεργούνται τους τελευταίους δύο μήνες. Παρά την πρόοδο, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε πως το διμερές αυτό πλαίσιο δεν επαρκεί από μόνο του για να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια στη στρατηγική αυτή ναυτική δίοδο.

Η αμερικανική παρουσία και οι παράγοντες αβεβαιότητας

Σύμφωνα με τον κ. Μπαγκαΐ, οι κίνδυνοι για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα παραμένουν υψηλοί, εξαιτίας των ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στον ναυτικό αποκλεισμό και σε άλλες ενέργειες που στρέφονται κατά της Τεχεράνης, εμποδίζοντας την εδραίωση σταθερότητας στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών ή τον Πρόεδρο της Βουλής να προγραμματίζουν επισκέψεις στο Κατάρ ή το Πακιστάν.

Το ζήτημα του ελέγχου των πλοίων

Πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο περιφερειακούς αξιωματούχους και διπλωματικές πηγές, αναφέρουν ότι το προσχέδιο της συμφωνίας εκχωρεί στην Τεχεράνη τη δυνατότητα ελέγχου των σκαφών που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, παραμένουν εκκρεμότητες γύρω από τις ακριβείς αρμοδιότητες, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί άμεσης επαναλειτουργίας του Στενού.

Οι χώρες του Κόλπου αξιώνουν οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται υπό περιφερειακή εποπτεία και τα σχετικά τέλη να έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Παράλληλα, βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις αποτελεί το αν το Ιράν θα διατηρεί δικαιώματα ελέγχου και στα πλοία που εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.