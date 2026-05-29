Ως ένα «κράμα αλήθειας και ψεμάτων» περιέγραψαν ιρανικές ανώτατες πηγές τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επικείμενη συμφωνία τερματισμού των πολεμικών εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μιλώντας στο ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές, τα όσα ισχυρίστηκε ο Αμερικανός ηγέτης αποτελούν «μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη», καθώς βασικά σημεία των δηλώσεών του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Κόκκινο πανί τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά

Το περιβάλλον της Τεχεράνης διαψεύδει κατηγορηματικά δύο από τους βασικότερους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αυτούς για τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά.

Οι πηγές ξεκαθάρισαν ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ πως το Ιράν δέχτηκε να ανοίξει τα Στενά χωρίς την επιβολή διοδίων δεν περιλαμβάνεται σε κανένα σημείο του κειμένου. Αντίθετα, διευκρινίστηκε ότι η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί μόνο αφού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών σκαφών και με βάση τα μέτρα ασφαλείας που θα ορίσει η ίδια η Τεχεράνη.

Το Fars μετέδωσε επίσης ότι η καταστροφή του ιρανικού εμπλουτισμένου υλικού δεν αναφέρεται πουθενά στο υπό διαμόρφωση «μνημόνιο κατανόησης». Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε ανεξάρτητα και το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δική του ιρανική πηγή, η οποία χαρακτήρισε «ανυπόστατους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου για την τύχη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, ξεκαθαρίζοντας ότι το προσχέδιο δεν περιέχει πυρηνικούς όρους.

Τι προβλέπει πραγματικά το μνημόνιο, σύμφωνα με το Ιράν

Αντί των όρων που παρουσίασε η Ουάσινγκτον, οι ιρανικές πηγές αποκάλυψαν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την άμεση αποδέσμευση και καταβολή 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Τεχεράνη από τα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, καθώς και την πλήρη κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα του Λιβάνου.

Όπως έγινε γνωστό, το εν λόγω μνημόνιο βρίσκεται πλέον στις τελικές φάσεις της επεξεργασίας και έγκρισής του από τις Αρχές του Ιράν, ωστόσο η οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, είχε δηλώσει έτοιμος να μεταβεί στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για την «τελική απόφαση» των ΗΠΑ, επιμένοντας με κεφαλαία γράμματα ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα και το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να καταστραφεί ολοσχερώς.