Έντονη κινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Τεχεράνη, καθώς μετά την γνωστοποίηση της νέας πρότασης 14 σημείων του Ιράν προς τις ΗΠΑ, η οποία κατατέθηκε μέσω του Πακιστάν που έχει τον ρόλο μεσολαβητή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπακάεϊ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην εν λόγω πρόταση, και η ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσιγκτον.

Η παραπάνω είδηση μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας του Περσικού Κόλπου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπακάεϊ, σύμφωνα πάντα με τα συγκεκριμένα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά εκεχειρία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών εντός ενός μήνα, και στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου.

Η πρόταση, που αποτελεί απάντηση στο σχέδιο εννέα σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητά επίσης την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση των δυνάμεων από την περιοχή και την παύση όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Nour News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας του Κόλπου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα, αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, την οποία υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Πακιστάν.

Οι πηγές του Al Jazeera, ανέφεραν ότι το ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, με την πρώτη φάση να στοχεύει στη μετατροπή της κατάπαυσης του πυρός σε πλήρη τερματισμό του πολέμου, εντός διαστήματος τουλάχιστον 30 ημερών.

Προβλέπει επίσης μια δέσμευση μη επιθετικότητας, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο και ότι θα τερματιστούν οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση της αμερικανικής πολιορκίας στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την ανάληψη της ευθύνης από την Τεχεράνη για την αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής.

Η δεύτερη φάση της πρότασης προβλέπει την επανέναρξη του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν μετά τη λήξη της προθεσμίας, στο επίπεδο του 3,6%, σύμφωνα με την «αρχή της μηδενικής αποθήκευσης». Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από επιθέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, σε αντάλλαγμα με την αποχή του Ιράν από την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Η πρόταση απορρίπτει τη διάλυση της πυρηνικής υποδομής ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων του Ιράν. Η άρση των κυρώσεων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων, σύμφωνα με ένα χρονικό ανώτατο όριο.

Στην τρίτη φάση, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονές της στην περιοχή, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν παραμένει.

Από την πλευρά τους οι «Φρουροί της Επανάστασης» έστειλαν σαφές μήνυμα στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως «το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί». Ακολούθως προσέθεσαν πως «ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μοναδικός πειρατής στον κόσμο που έχει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίσουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να δείτε τα αεροπλανοφόρα σας και τις δυνάμεις σας να καταλήγουν στον τάφο», απείλησε από την πλευρά του στο X ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην Αρχιδιοικητής των Φρουρών, ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο Στρατιωτικός Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

The U.S. is the only pirate in the world that possesses aircraft carriers. Our ability to confront pirates is no less than our ability to sink warships.

Prepare to face a graveyard of your carriers and forces, just as the wreckage of your aircraft was left behind in Isfahan. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 3, 2026

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο (2/5), ότι: «Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια, δηλαδή από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας», πρόσθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Διαβάστε επίσης: Η Τεχεράνη ζητά εκεχειρία ενός μήνα και τέλος του πολέμου