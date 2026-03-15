Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τουλάχιστον 20 ατόμων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κατηγορώντας τους για συνεργασία με το Ισραήλ και παράδοση ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 16η ημέρα της. Οι συλλήψεις έγιναν στην επαρχία Δυτικό Αζερμπαϊτζάν, όπου οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα κράτησης και έθεσαν υπό κράτηση τα πρόσωπα αυτά για μετάδοση στοιχείων για στρατιωτικές, αστυνομικές και άλλες εγκαταστάσεις ασφαλείας στο «σιωνιστικό καθεστώς», όπως μεταφέρθηκε από το κρατικό πρακτορείο FARS.

Σύμφωνα με αναφορές, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έστελναν ενδείξεις θέσεων και στοιχείων στρατιωτικών και αστυνομικών στόχων στο Ισραήλ — μια κατηγορία που συνδέεται με την πρόσφατη φάση των επιθέσεων που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός εναντίον στόχων εντός Ιράν βασιζόμενος σε πληροφορίες από «πληροφοριοδότες στο εσωτερικό της χώρας».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτές οι επιχειρήσεις συλλήψεων αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εσωτερικής εκστρατείας ασφαλείας από την Τεχεράνη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει εντείνει δράσεις ενάντια σε φερόμενα «δίκτυα κατασκόπων» και στελέχη που κατηγορούνται για διάδοση ευαίσθητων πληροφοριών στο εξωτερικό.

Το Kurdistan24 σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται στην επαρχία Δυτικό Αζερμπαϊτζάν αλλά περιλαμβάνουν συντονισμένες έρευνες και συλλήψεις σε διάφορες περιοχές.

Η κρατική ρητορική στην Τεχεράνη είναι ήδη διαρκώς επιθετική και ενισχυμένη από την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετά τις αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του κράτους.

Οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας καλούν επανειλημμένα τον πληθυσμό να αναφέρει κάθε ύποπτη συμπεριφορά, ειδικά φωτογραφίες ή βίντεο που, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσαν να βλάψουν την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης εκστρατείας εναντίον «κατασκόπων» και πολιτικών αντιπάλων, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει δεκάδες συλλήψεις και αυξημένη χρήση διώξεων με κατηγορίες κατασκοπείας, χωρίς πάντα διαφάνεια και δίκαιες διαδικασίες.

Σε παλαιότερες φάσεις της σύγκρουσης και πριν από αυτή τη νέα κλιμάκωση, δεκάδες άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολιτών μειονοτικών ομάδων και ακτιβιστών, έχουν συλληφθεί σε διάφορα μέρη της χώρας με παρόμοιες κατηγορίες.

Σε αυτό το κλίμα, μάλιστα, η ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας έχει υιοθετήσει όρους όπως «εχθρικοί» και «ταραχοποιοί» για όσους θεωρούνται συνεργάτες ξένων δυνάμεων, ενώ αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και σκληρών μέτρων κατά υποτιθέμενων πρακτόρων.