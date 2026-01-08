Πλήθος διαδηλωτών κατέκλυσε την Πέμπτη μια μεγάλη οδική αρτηρία της βορειοδυτικής Τεχεράνης, κατά τη δωδέκατη ημέρα ενός κινήματος διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης της εξουσίας στο Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη γνησιότητα των οποίων επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις εικόνες αυτές διακρίνονται πολλοί διαδηλωτές πεζοί και άλλοι που κορνάρουν μέσα από αυτοκίνητα να έχουν καταλάβει ένα μέρος της λεωφόρου Αγιατολάχ Κασανί.

Περσικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός του Ιράν, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν επίσης εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, στον βορρά, και η ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά.

Το Ιράν, που συγκλονίζεται εδώ και 12 ημέρες από ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε την Πέμπτη γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ προς την κυβέρνηση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ενημερώσει την ιρανική κυβέρνηση ότι «αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», τότε «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

«Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών τους – έχουν πολλές ταραχές – αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά», λέει για την κατάσταση. «Το ξέρουν και τους έχει ειπωθεί με πολύ έντονο τρόπο, ακόμα πιο έντονα από ό,τι σας λέω τώρα, ότι αν το κάνουν αυτό, θα πληρώσουν ακριβά».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμά του προς τον λαό του Ιράν, απάντησε «πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία», προτού προχωρήσει σε κριτική για τα γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα υπό το τρέχον καθεστώς.

Είναι η τελευταία απειλή του προέδρου των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά από παρόμοιες δηλώσεις που έκανε την Κυριακή.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν πολύ σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

Τους 45 έφτασαν οι νεκροί

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση «Iran Human Rights» (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο Διευθυντής της ΜΚΟ, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των Δυνάμεων Επιβολής του Νόμου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).