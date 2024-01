Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο νοσοκομείο Γκάντι στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων. Ο αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Emerging: Emergency services responding to large fire at private hospital in eastern Tehran, Iran; no word on injuries pic.twitter.com/0SFNN0UxM3

— Factal News (@factal) January 25, 2024