Πετρελαιοκηλίδα που φαίνεται να επεκτείνεται εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, ενός από τους βασικούς πετρελαϊκούς κόμβους της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Παρασκευή 8/5.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, η έκταση της ρύπανσης ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βάσει δορυφορικών δεδομένων που ανέλυσε η εξειδικευμένη εταιρεία Orbital EOS.

Εκτιμάται ότι στη θάλασσα ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει περισσότερα από 3.000 βαρέλια πετρελαίου.

Η προέλευση της πετρελαιοκηλίδας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Το περιστατικό εντοπίζεται περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί τυχόν σύνδεση.

Το νησί Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, αποτελεί τον κύριο πετρελαϊκό τερματικό σταθμό του Ιράν και υπό κανονικές συνθήκες διακινεί περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας προς διεθνείς πελάτες.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα «αφανίσει» το νησί εάν το Ιράν δεν άνοιγε το Στενό του Ορμούζ, εντείνοντας τότε την ένταση στην περιοχή.

Παράλληλα, εκατοντάδες πλοία, μεταξύ αυτών και πετρελαιοφόρα, παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο λόγω των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα, καθώς στον ιρανικό αποκλεισμό των θαλάσσιων διαδρομών έχει προστεθεί και αμερικανική πίεση στα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πετρελαιοκηλίδα κινείται από την Πέμπτη 7/5, προς τα νότια, κατευθυνόμενη προς τα χωρικά ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Μέχρι στιγμής, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφερθεί στο περιστατικό.

Η νήσος Χαργκ, μια μικρή και κυρίως άνυδρη λωρίδα γης περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων από το Στενό του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Reuters