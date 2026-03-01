Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πριν από λίγο πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.

Σε κλίμα σύγχυσης και έντονης γεωπολιτικής έντασης, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν στις 3:00 τα ξημερώματα ότι ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός, κάνοντας λόγο για «μαρτυρία» και κηρύσσοντας 40ήμερο εθνικό πένθος.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Σάββατο (28/2) οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ. Παρά τις μεταδόσεις αυτές, για αρκετές ώρες δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές Αρχές.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ «δεν είναι πλέον στη ζωή», χωρίς να προχωρήσει σε ρητή επιβεβαίωση. Παράλληλα, ανέφερε ότι το συγκρότημα κατοικιών του ανώτατου ηγέτη έχει καταστραφεί, ενώ υποστήριξε πως διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, είναι νεκροί.

Λίγο αργότερα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ότι η σορός του έχει εντοπιστεί. Την ίδια ώρα, δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πως αξιωματούχοι έδειξαν «φωτογραφία της σορού» του Ιρανού ηγέτη στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News ότι πιστεύει πως οι πληροφορίες περί θανάτου του Χαμενεΐ «είναι σωστές», εμφανιζόμενος ακόμη πιο βέβαιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε αυτήν χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός του αποτελεί «δικαιοσύνη» για τον ιρανικό λαό και για τα θύματα διεθνώς. Σε δεύτερη τοποθέτησή του στο NBC News, σημείωσε πως «αυτή είναι η σωστή εκδοχή», προσθέτοντας ότι ο Ιρανός ηγέτης «σκότωσε πολλούς ανθρώπους» και «κατέστρεψε μια χώρα».

Δείτε live εικόνα από την Τεχεράνη:

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής: