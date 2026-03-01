Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας του Ιράν σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο στρατηγός Γκολαμρεζά Ρεζαϊάν, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα των χθεσινών εχθρικών επιθέσεων», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, με άλλα ΜΜΕ να αναφέρονται στην ίδια πληροφορία.

Την ίδια ώρα αδιάκοπα είναι τα πυρά και από τις δύο πλευρές του πολέμου και όπως φαίνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, παρά το 40ήμερο πένθος που έχουν κηρύξει στο Ιράν για τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας.

Η στιγμή του φονικού πλήγματος στο παλάτι του Χαμενεΐ

Παράλληλα στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο παλάτι του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Από το χτύπημα αυτό, έφυγε από τη ζωή ο επί τέσσερις δεκαετίες κυβερνήτης της χώρας.

Σημειώνεται πως το βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Δείτε πως χτύπησαν το παλάτι του Αλί Χαμενεΐ: