Εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε την Τεχεράνη, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπολύουν νέο κύμα βομβαρδισμών στην ιρανική πρωτεύουσα.
Scenes in Tehran currently pic.twitter.com/QCH8gyrin6
— WarTracker (@WarTracker_) March 2, 2026
Είχε προηγηθεί κατεπείγουσα εντολή εκκένωσης των περιοχών που σκόπευαν να πλήξουν οι IDF, συμπεριλαμβανομένης της συνοικίας όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.
‼️هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در منطقه اوین در تهران در محدوده صدا و سیما، بر اساس ناحیه مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه ضمیمه.
⭕ ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در منطقه تهران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران اقدام کرده است، طی ساعات آینده در این ناحیه فعالیت… pic.twitter.com/kCUo3Qqp4a
— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 2, 2026