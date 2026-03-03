Εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε την Τεχεράνη, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπολύουν νέο κύμα βομβαρδισμών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Είχε προηγηθεί κατεπείγουσα εντολή εκκένωσης των περιοχών που σκόπευαν να πλήξουν οι IDF, συμπεριλαμβανομένης της συνοικίας όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.

