Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσε η κατάληψη από τις ΗΠΑ δύο πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν, του Majestic X και του Tifani. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε την ενέργεια ως «νομιμοποίηση της πειρατείας», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επιστροφή των πειρατών»

Καλώς ήρθατε στην επιστροφή των πειρατών — μόνο που τώρα, λειτουργούν με εντάλματα που εκδίδονται από την κυβέρνηση, πλέουν υπό επίσημες σημαίες και αποκαλούν τα λάφυρά τους «επιβολή του νόμου».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θεωρηθούν πλήρως υπόλογες για αυτή την απροκάλυπτη άνομη συμπεριφορά, η οποία πλήττει την καρδιά του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ελεύθερου εμπορίου και απειλεί τις βασικές αρχές της θαλάσσιας ασφάλειας», γράφει χαρακτηριστικά ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

