Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια που υπέστη κατά την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, δήλωσαν στο Reuters τρία άτομα κοντά στον στενό κύκλο του.

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε κατά την επίθεση στο αρχηγείο του ανώτατου ηγέτη στο κέντρο της Τεχεράνης και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια, ανέφεραν και οι τρεις πηγές.

Ο 56χρονος αναρρώνει παρόλα αυτά από τα τραύματά του και παραμένει ψυχικά οξυδερκής, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα. Συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχοδιάσκεψης και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα, όπως ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δήλωσαν δύο από αυτούς.

Το ερώτημα κατά πόσον η υγεία του Χαμενεΐ του επιτρέπει να διαχειρίζεται κρατικές υποθέσεις έρχεται στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών υψηλού διακυβεύματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινούν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, το Σάββατο.

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον στενό κύκλο του Χαμενεΐ παρέχουν την πιο λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του ηγέτη εδώ και εβδομάδες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις περιγραφές τους.

τύχη, η κατάσταση και η ικανότητα του Χαμενεΐ να κυβερνά εξακολουθούν να αποτελούν σε μεγάλο βαθμό μυστήριο για το κοινό, καθώς δεν έχει δημοσιευτεί καμία φωτογραφία, βίντεο ή ηχητικό του αρχείο από την αεροπορική επίθεση και τον επακόλουθο διορισμό του ως αντικαταστάτη του πατέρα του στις 8 Μαρτίου.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την έκταση των τραυματισμών του Χαμενεΐ ή τον λόγο για τον οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια.

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος, στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα και προκάτοχό του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε από το 1989.

Η σύζυγος, ο κουνιάδος και η κουνιάδα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν μεταξύ άλλων μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική ανακοίνωση σχετικά με την έκταση των τραυματισμών του Χαμενεΐ. Ωστόσο, ένας παρουσιαστής ειδήσεων στην κρατική τηλεόραση τον περιέγραψε ως «τζανμπάζ», όρο που χρησιμοποιείται για όσους τραυματίστηκαν σοβαρά στον πόλεμο, αφότου ανακηρύχθηκε ανώτατος ηγέτης.

Οι αναφορές για τους τραυματισμούς του Χαμενεΐ συμφωνούν με μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στις 13 Μαρτίου, όταν είπε ότι ο Χαμενεΐ «τραυματίστηκε και πιθανότατα παραμορφώθηκε».

Μια πηγή που γνωρίζει τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε στο Reuters ότι ο Χαμενεΐ πιστεύεται ότι έχει χάσει το ένα του πόδι.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση του Χαμενεΐ.

Ο Άλεξ Βατάνκα, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, δήλωσε ότι, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των τραυματισμών του, είναι απίθανο ο νέος και άπειρος ηγέτης να είναι σε θέση να ασκήσει την εξουσία που έπραττε ο πατέρας του. Ενώ θεωρητικά ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αντιπροσωπεύει την ηγετική συνέχεια της ισλαμικής δημοκρατίας, θα μπορούσε να χρειαστούν χρόνια για να οικοδομήσει το ίδιο επίπεδο αυτόματης εξουσίας, πρόσθεσε ο Βατάνκα.

«Ο Μοτζτάμπα θα είναι μία φωνή, αλλά δεν θα είναι η αποφασιστική», είπε. «Πρέπει να αποδείξει ότι είναι η αξιόπιστη, ισχυρή, κυρίαρχη φωνή. Το καθεστώς στο σύνολό του πρέπει να λάβει μια απόφαση σχετικά με το πού θα πάει».

Ένα από τα άτομα που βρίσκονται κοντά στον κύκλο του Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι εικόνες του ανώτατου ηγέτη αναμένεται να δημοσιευτούν εντός ενός ή δύο μηνών και ότι μπορεί ακόμη και να εμφανιστεί δημόσια τότε, αν και οι τρεις πηγές τόνισαν ότι θα εμφανιστεί μόνο όταν η υγεία του και η κατάσταση ασφαλείας του το επιτρέψουν.

Τα memes με τίτλο «Πού είναι ο Μοτζτάμπα;» κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Η απουσία του Χαμενεΐ συζητείται ευρέως στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ομάδες εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όταν το επιτρέπει το ανομοιογενές διαδίκτυο της χώρας, με τις θεωρίες συνωμοσίας να είναι ευρέως διαδεδομένες σχετικά με την κατάστασή του και το ποιος κυβερνά τη χώρα.

Ένα δημοφιλές meme που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι μια εικόνα μιας άδειας καρέκλας κάτω από έναν προβολέα με το σύνθημα «Πού είναι ο , Μοτζτάμπα;»

Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρικτές της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου μέλους της πολιτοφυλακής Basij, μιας εθελοντικής παραστρατιωτικής ομάδας που διοικείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δήλωσαν ότι ήταν σημαντικό για τον Χαμενεΐ να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, δεδομένης της απειλής που θέτουν τα κύματα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ που έχουν ήδη εξαλείψει μεγάλο μέρος της ηγεσίας της χώρας.