Στην ιερή πόλη Μασάντ, θα ταφεί ο νεκρός πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 86 ετών, μετά από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο αρχηγείο του.

Υπήρξε ηγέτης του Ιράν για 36 ολόκληρα χρόνια. Καταγόταν από τη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, όπου είναι θαμμένος ο πατέρας του στο ιερό του ιμάμη Ρεζά.

Στον ίδιο τόπο θα ταφεί κι αυτός, χωρίς ωστόσο προς το παρόν να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία της κηδείας του.