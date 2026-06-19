Τη σταθερή και ξεκάθαρη θέση της Τεχεράνης ενόψει του επόμενου κύκλου διπλωματικών επαφών με την Ουάσιγκτον έσπευσε να υπογραμμίσει ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Σε επίσημη τοποθέτησή του, ο Ιρανός αξιωματούχος κατέστησε σαφές ότι η επιτυχία και η πρόοδος των μελλοντικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται άμεσα από τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών αρχών και των ορίων που έχει θέσει η χώρα του.

Ο Γαλιμπάφ επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μην υπάρξουν υποχωρήσεις σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα ότι οι «κόκκινες γραμμές» της ιρανικής πλευράς παραμένουν αδιαπραγμάτευτες στο τραπέζι του διαλόγου.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα πρωτόκολλο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία εξ αποστάσεως με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε παρόμοια δήλωση, όπου επαναβεβαιώνει ότι τα εθνικά συμφέροντα παραμένουν η «κόκκινη γραμμή» της χώρας του, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Η υπογραφή αυτή αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο σε πιο προωθημένες και τεχνικές διαπραγματεύσεις διάρκειας εξήντα ημερών, περίοδος η οποία μπορεί να ανανεωθεί, που θα επικεντρώνονται στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ενόψει μιας οριστικής συμφωνίας.

Ωστόσο οι πρώτες συνομιλίες που προβλέπονταν για σήμερα στην Ελβετία ματαιώθηκαν.

Ο Γαλιμπάφ έκανε τις δηλώσεις αυτές ύστερα από ανακοίνωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο τελικά επικύρωσε.