Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα πακιστανικών μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πέταξε από την Τεχεράνη στην Ισλαμαμπάντ με την έγκριση τόσο των αμερικανικών όσο και των ισραηλινών αρχών.

Αυτός ο ασυνήθιστος συντονισμός έρχεται εν μέσω έντονων σηματοδοτεί μια πιθανή στροφή προς μυστική διπλωματία υψηλού επιπέδου, γράφουν οι πακιστανικές εφημερίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαδρομή πτήσης μέσω αμφισβητούμενου ή ελεγχόμενου εναέριου χώρου απαιτεί σημαντικό συντονισμό, ειδικά υπό το φως της επιχείρησης «True Promise-4» και των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών που αναφέρθηκαν στην περιοχή.

Το γεγονός ότι ένας τόσο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος μπόρεσε να ταξιδέψει με ασφάλεια δείχνει ότι τα μεσολαβητικά κράτη όπως το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος διευκολύνουν με επιτυχία ένα «διπλωματικό παράθυρο».

Αυξάνονται οι εικασίες ότι το Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια μυστική σύνοδο κορυφής μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων ήδη από αυτή την εβδομάδα, για να συζητήσουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός ή το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η άφιξη του Γκαλιμπάφ θα προμήνυε «πολύ έντονες» συνομιλίες, τις οποίες ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα προχώρησε στην εικασία ότι θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα.

Αν και η ιρανική ηγεσία αρνείται επίσημα τυχόν άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πραγματικότητα αυτής της πτήσης υποδηλώνει ότι όλα τα μέρη δίνουν επί του παρόντος προτεραιότητα στην ασφαλή διέλευση των βασικών διαπραγματευτών.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα από τα πιο σημαντικά σημάδια ύφεσης από τότε που η σύγκρουση έφτασε στο σημείο βρασμού στις αρχές αυτού του μήνα.