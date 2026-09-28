Την εκτίμηση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα υποχρεωθούν τελικά να αποχωρήσουν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής διατύπωσε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Σε δηλώσεις του, ο Ιρανός ηγέτης αναφέρθηκε σε οδυνηρά πλήγματα που υποστηρίζει ότι έχουν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τη μελλοντική παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Ιρανός ηγέτης, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του, τον περασμένο Μάρτιο, έκανε αυτή τη δήλωση με μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Σήμερα, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα από τους γενναίους μαχητές και τους φύλακες των Στενών του Ορμούζ, (οι εχθροί) δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική Θάλασσα», αναφέρει σε αυτό το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η ημέρα που και η Αραβική Θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους», συνέχισε.