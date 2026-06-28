Σε μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση με αφορμή την Εβδομάδα Δικαιοσύνης στο Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζήτησε από το ιρανικό δικαστικό σώμα να κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών στους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τους οποίους κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου εις βάρος του ιρανικού λαού κατά τις στρατιωτικές συγκρούσεις του Ιουνίου 2025 και του Μαρτίου 2026.

Στο μήνυμά του, ο Χαμενεΐ τόνισε ότι οι υπεύθυνοι των επιθέσεων δεν πρέπει να παραμείνουν ατιμώρητοι, αλλά να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

«Οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων πρέπει να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να δικαστούν», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις αποτελούν μόνο ένα μέρος από «εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες σημαντικούς νομικούς φακέλους» που, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούν ενδελεχή διερεύνηση τόσο από τα ιρανικά όσο και από τα διεθνή δικαστήρια.

The confessions and even brazen boasting of some of the leaders of the US-Zionist enemy regarding these crimes, are indisputably an admission of crime, and these effectively pave the way for the vindication of the [Iranian] nation’s rights that have been violated. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 28, 2026

Ιράν: Αναφορές σε επιθέσεις κατά αμάχων και κρατικών υποδομών

Ο Ιρανός ηγέτης υποστήριξε ότι οι υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν αφορούν σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Μεταξύ αυτών ανέφερε τις δολοφονίες παιδιών στις περιοχές Μινάμπ και Λαμέρντ, επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τη δολοφονία του Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα έκανε λόγο για εκτεταμένες ανθρώπινες, ψυχολογικές, οικονομικές και πνευματικές συνέπειες που, όπως υποστήριξε, υπέστη συνολικά η ιρανική κοινωνία εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δικαστικές αρχές οφείλουν να αξιοποιήσουν και τις προηγούμενες οδηγίες που είχαν εκδοθεί για τη διερεύνηση εγκλημάτων από προγενέστερες συγκρούσεις και να συνεχίσουν τη διαδικασία μέχρι να εκδοθούν τελεσίδικες αποφάσεις και αυτές να εφαρμοστούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

«Οι δηλώσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνιστούν παραδοχή»

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ακόμη ότι δημόσιες τοποθετήσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων μπορούν να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικό υλικό στις σχετικές νομικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε, οι δηλώσεις αλλά και η δημόσια υπεράσπιση των στρατιωτικών ενεργειών από ορισμένους Αμερικανούς και Ισραηλινούς ηγέτες συνιστούν, κατά την άποψή του, ουσιαστική παραδοχή ενοχής.

«Οι ομολογίες, αλλά ακόμη και η προκλητική επίδειξη ορισμένων Αμερικανών και σιωνιστών ηγετών σχετικά με αυτά τα εγκλήματα αποτελούν παραδοχή της ενοχής τους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δημιουργούν, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, τις κατάλληλες νομικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους.

Έμφαση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη Δικαιοσύνη

Σημαντικό μέρος του μηνύματός του αφιερώθηκε και στον ρόλο της Δικαιοσύνης στο εσωτερικό του Ιράν. Ο Χαμενεΐ υπογράμμισε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη αποστολή του δικαστικού συστήματος, το οποίο, όπως είπε, οφείλει να διασφαλίζει την αποκατάσταση των δημοσίων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την πιστή εφαρμογή των νόμων, την προστασία των νόμιμων ελευθεριών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους κρατικούς θεσμούς.

«Η αξία της Δικαιοσύνης αποτυπώνεται στην υπεράσπιση των δημόσιων δικαιωμάτων, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στον καθορισμό των ορίων της εξουσίας και στη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση του ίδιου του δικαστικού μηχανισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του κράτους, επισημαίνοντας ότι η απονομή της δικαιοσύνης πρέπει να είναι εμφανής τόσο μέσα στις δικαστικές αίθουσες όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μάλιστα, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι η επιδίωξη της λογοδοσίας δεν αποτελεί μόνο εθνική υποχρέωση του Ιράν, αλλά και διεθνές νομικό καθήκον, εκφράζοντας την προσδοκία ότι διεθνείς οργανισμοί και δικαστικοί θεσμοί θα εξετάσουν τις σχετικές καταγγελίες με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ιρανός ηγέτης τόνισε ότι στόχος είναι η Δικαιοσύνη να εξελιχθεί σε έναν θεσμό στον οποίο κάθε πολίτης που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί θα μπορεί να προσφεύγει με εμπιστοσύνη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι πολιτικές παρεμβάσεις, προσωπικές σχέσεις ή άλλες εξωθεσμικές επιρροές δεν θα επηρεάζουν την απονομή του δικαίου.