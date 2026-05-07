Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προχώρησε σε μια δήλωση με ιδιαίτερη σημασία, επιβεβαιώνοντας ότι πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Πρόκειται για την πρώτη έμμεση ενημέρωση σχετικά με τη δραστηριότητα του ηγέτη, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Μαρτίου.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε στη συνάντηση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία ή την τοποθεσία όπου αυτή έλαβε χώρα. «Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το όραμα και η ταπεινή και ειλικρινής προσέγγιση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος, σκιαγραφώντας το προφίλ του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ.

Σημειώνεται πως η ανάδειξη του 56χρονου Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο ύπατο αξίωμα της χώρας, έγινε κάτω από δραματικές συνθήκες.

Την πρώτη ημέρα των πολεμικών συγκρούσεων, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πληγμάτων που οδήγησαν στον θάνατο του πατέρα του και επί 30ετία ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, ο νέος ηγέτης περιορίζεται σε γραπτές ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι η εικόνα του κυριαρχεί στους δρόμους των ιρανικών πόλεων. Η απουσία του από τη δημόσια σφαίρα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρακτική του προκατόχου του, ο οποίος είχε διαρκή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά Ανώτατο Ηγέτη από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Διαδέχθηκε τον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του κράτους από το 1989, όταν και είχε διαδεχθεί τον ιδρυτή του καθεστώτος, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Η παρούσα συγκυρία βρίσκει το Ιράν σε μια κρίσιμη καμπή, εν μέσω της ένοπλης σύρραξης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά τη στάση και τις κινήσεις της νέας ηγεσίας, αντικείμενο διεθνούς παρακολούθησης.