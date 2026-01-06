Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο νοσοκομείο του Ιλάμ, 515 χιλιόμετρα έξω από την Τεχεράνη, ανοίγοντας πυρ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας ορισμένους διαδηλωτές.

Ένα επεισόδιο που, σύμφωνα με το AP, προκάλεσε την αντίδραση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και ώθησε τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να αναθέσει στο υπουργείο Εσωτερικών τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας σχετικά με τα γεγονότα.

Η ιρανική προεδρία αναγνώρισε το επεισόδιο ως «ένα συμβάν σε νοσοκομείο της πόλης Ιλάμ».

