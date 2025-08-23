Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι μαχητές σε σύγκρουση σήμερα στο νοτιοανατολικό Ιράν, μία ημέρα αφότου πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλους αντάρτες στην περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το νοτιοανατολικό Ιράν είναι θέατρο σποραδικών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που λένε ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.

Η Τεχεράνη κατηγορεί μερικούς από αυτούς για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.