Οι δυνάμεις καταστολής στο Ιράν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη δολοφόνησαν την 23χρονη φοιτήτρια, Ρουμπίνα Αμινιάν.

Η Ρουμπίνα ήταν κουρδικής καταγωγής και φοιτήτρια σχεδίου μόδας στο «Shariati College» στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 23χρονη δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου, όταν αφού έφυγε από τη σχολή της θέλησε να συμμετέχει στις διαδηλώσεις που γίνονται κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

Συγγενικά πρόσωπα δήλωσαν στην ανθρωπιστική οργάνωση «Iran Human Rights» πως η νεαρή φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από τις δυνάμεις καταστολής.

Δείτε βίντεο με τη φοιτήτρια:

Οι γονείς έψαξαν ανάμεσα σε εκατοντάδες σορούς για να εντοπίσουν το άψυχο σώμα της Ρουμπίνα

Αμέσως όταν οι γονείς της 23χρονης πληροφορήθηκαν τον θάνατο της, ταξίδεψαν από την πόλη Κερμανσάχ όπου ζουν στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσουν την σορό.

«Η οικογένεια μεταφέρθηκε σε μια τοποθεσία κοντά στο κολλέγιο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι και τον λαιμό από κυβερνητικές δυνάμεις. Αρχικά, δεν επετράπη στην οικογένεια να αναγνωρίσει τη σορό της Ρουμπίνα και αργότερα δεν τους επετράπη να πάρουν τη σορό της μαζί τους», δήλωσαν συγγενικά πρόσωπα στην οργάνωση.

«Δεν ήταν μόνο η κόρη μου. Είδα εκατοντάδες σορούς με τα ίδια μου τα μάτια», είπε η μητέρα της φοιτήτριας.

Η οικογένεια της Ρουμπίνα αναγκάστηκε να ψάξει μόνη της ανάμεσα σε εκατοντάδες σορούς για να βρει της κόρη τους. Τελικά, οι γονείς της φοιτήτριας εντόπισαν τη σορό και έλαβαν την άδεια να την μεταφέρουν στην πόλη Κερμανσάχ, γενέτειρα της άτυχης Ρουμπίνα.

Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σπίτι τους, δυνάμεις ασφαλείας τους περικύκλωσαν και δεν τους επέτρεψαν να θρηνήσουν και θάψουν το παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια αναγκάστηκε να θάψει τη σορό της κατά μήκος του δρόμου μεταξύ των κουρδικών πόλεων Κερμανσάχ και Καμγιαράν, στο δυτικό τμήμα του Ιράν.

Κοντινά πρόσωπα της Ρουμπίνα Αμινιάν την περιγράφουν ως «μια νεαρή γυναίκα γεμάτη χαρά για τη ζωή και πάθος για το σχέδιο μόδας, τα όνειρα της οποίας θάφτηκαν από την βίαιη καταστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Τέλος, σημειώνεται πως πάνω από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA (Human Rights Activists in Iran) η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.