Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, αποκάλυψε το Σάββατο μια νέα υπόγεια ναυτική βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, δύο εδομάδες μετά την παρουσίαση μιας παρόμοιας εγκατάστασης.

«Εκατοντάδες πύραυλοι κρούζ, ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ηλεκτρονικό πόλεμο των εχθρικών αντιτορπιλλικών, έχουν εγκατασταθεί σ’ αυτή την υπόγεια πόλη», υποστήριξε η ιρανική τηλεόραση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν εκτοξευτήρες πυραύλων εγκατεστημένους μέσα σε υπόγειες στοές, σε ένα χώρο που δεν διευκρινίζεται, αλλά βρίσκεται στο νότιο Ιράν.

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, και ο ναυτικός διοικητής των Φρουρών, ο υποναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσιρί, επισκέφθηκαν την εγκατάσταση.

Παρουσιάσθηκε επίσης ένας πύραυλος κρουζ με την ονομασία Ghadr-380. Έχει βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και εξοπλισμό κατά των ηλεκτρονικών αντιμέτρων, σύμφωνα με τον Τανγκσιρί.

“ IRGC brothers 🇮🇷 unveiled a new underground “missile city” in southern Iran. Base has hundreds of cruise missiles with ranges from 100 km to more than 1,000 km. “ pic.twitter.com/VNI5ZJy7N9

— Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) February 1, 2025