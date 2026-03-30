Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (Islamic Revolutionary Guard Corps) ανέφερε απόψε (30/3) ότι έπληξε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Το Σώμα υποστήριξε ότι στόχευσε ένα πλοίο που ταυτοποίησε ως Express Room, χαρακτηρίζοντάς το ως πλοίο ισραηλινής ιδιοκτησίας που έπλεε υπό τη σημαία τρίτης χώρας.

Άλλο πλοίο, με σημαία Λιβερίας και το όνομα Express Rome, έπλεε στον Περσικό Κόλπο με προορισμό από το λιμάνι Καλίφα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Νταμάμ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δεδομένα του MarineTraffic περίπου 10 ώρες νωρίτερα.

Την 11η Μαρτίου, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επίσης ισχυριστεί ότι είχε πλήξει το ίδιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.