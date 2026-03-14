Καμία ζημιά δεν καταγράφηκε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, βασικό κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή και οι οποίοι, κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «εξουδετέρωσαν πλήρως» τους στόχους.

Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν περίπου 15 εκρήξεις. Ωστόσο, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο» χωρίς να τις κατονομάζει, το πρακτορείο υποστηρίζει ότι καμία εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας δεν υπέστη ζημιές.

Όπως μεταδίδεται ακόμη, οι επιθέσεις φέρεται να είχαν στόχο αμυντικές εγκαταστάσεις του ιρανικού στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, καθώς και υπόστεγο ελικοπτέρων της εταιρείας Continental Shelf Oil Company.

Το νησί Χαργκ, με περιορισμένη βλάστηση και σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Από τις εγκαταστάσεις του διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι» στο νησί καταστράφηκαν κατά τον βομβαρδισμό. Παράλληλα προειδοποίησε πως οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της περιοχής θα μπορούσαν να αποτελέσουν επόμενο στόχο εάν το Ιράν συνεχίσει να παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Χορμούζ.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χατάμ αλ Ανμπιγιά, μίας δομής που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, απάντησε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι σε μια τέτοια εξέλιξη «όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν άμεσα» και «θα μετατραπούν σε στάχτη».

Με πληροφορίες από: Reuters