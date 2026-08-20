Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την Πέμπτη (20/8) οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις που επέβαλαν στην Τεχεράνη οι ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς, ενώ συνιστούν «οικονομική τρομοκρατία» και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Τετάρτη για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε «οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν», απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της.