Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη και πιο πολιτικά κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ο οποίος ηγείται και της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας. Όπως δήλωσε, οι επαφές ολοκληρώθηκαν «με επιτυχία» και πλέον η διαδικασία περνά στην εποπτεία ενός ανώτατου πολιτικού οργάνου που θα έχει την ευθύνη της διαμεσολάβησης και της λήψης των κεντρικών αποφάσεων.

Ιράν: Τέσσερις ομάδες εργασίας στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA και πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα όπως το Reuters, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία τεσσάρων ομάδων εργασίας και σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια ευρύτερη συμφωνία, ενώ οι τεχνικές επαφές αναμένεται να συνεχιστούν στην Ελβετία

Οι ομάδες αυτές θα επικεντρωθούν:

στην άρση των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν,

στο μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος,

στην οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας,

στους μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν την τήρηση των δεσμεύσεων από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο Γκαριμπαμπάντι υπογράμμισε ότι οι τεχνικές επαφές κατέληξαν σε συγκεκριμένες συμφωνίες εργασίας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις πολιτικές διαβουλεύσεις που ακολουθούν.

Η επόμενη φάση περνά σε υψηλό πολιτικό επίπεδο

Όπως ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, οι επόμενες συνομιλίες θα διεξαχθούν υπό την επίβλεψη επιτροπής υψηλού επιπέδου, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες.

Στην επιτροπή θα εκπροσωπηθούν η ιρανική ηγεσία, μέσω του προέδρου της Βουλής και του υπουργού Εξωτερικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο αντιπροέδρου, καθώς και το Πακιστάν και το Κατάρ, χώρες που έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης και επίτευξης συμφωνίας.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, με την επανέναρξη των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την περιφερειακή σταθερότητα.

Το κατά πόσο οι τεχνικές συμφωνίες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε μια ευρύτερη πολιτική συνεννόηση παραμένει το μεγάλο ερώτημα των επόμενων εβδομάδων.